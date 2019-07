Napoli, Karnezis sceglie il regalo: «Resto qui e vinciamo insieme»

«Vincere un trofeo a Napoli sarebbe il massimo». Orestis Karnezis raggiunge oggi i 34 anni e si sceglie il regalo per la prossima stagione. «Ho capito da subito come si vive il calcio in questa città. Tutti quelli che giocano qui meriterebbero di vivere questo sogno», ha detto il portiere greco ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Mi piace questa passione che è simile a quella greca. Tutti vivono per il calcio, per venire allo stadio, persone da tutte le età, tanti bambini».



«La squadra ha giocatori fortissimi, soprattutto davanti abbiamo calciatori di altissimo livello. La società sa cosa deve fare e farà di tutto per aiutare la squadra», ha continuato sul mercato Karnezis. «Questa è una cosa che riguarda solo la società. Chiunque arriverà sarà un piacere e lo accoglieremo volentieri. La condizione mentale per un portiere è fondamentale, è la cosa più importante, bisogna restare sempre tranquilli e sereni per prendere decisioni fondamentali per tutta la squadra. Meret? Un talento, la sua carriera dipende solo da lui. Ancelotti fa sentire tutti importanti, io voglio rimanere qui perché sto benissimo in questo gruppo».

