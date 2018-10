Serata da protagonista per Dries Mertens. L'infortunio di Insigne regala al belga la titolarità in campionato e il rigore nel finale chiude il match contro l'Udinese.«Abbiamo giocato ad Udine, ma è bello vedere che ci sono così tanti napoletani. Aspettare così tanto per battere un rigore è difficile, ma i tanti tifosi presenti hanno saputo aiutarmi nella concentrazione», ha detto il belga al fischio finale.



«Con Ancelotti stiamo cambiando tanto, nonostante qualche infortunio di troppo stiamo facendo tutti bene», ha continuato Dries ai microfoni di Dazn. «Stasera anche Malcuit ha fatto benissimo, non è sempre facile entrare in campo al meglio ma stiamo dando il massimo». Ancelotti, però, non sembra aver apprezzato la soprra sofferenza tra primo e secondo tempo. «Forse dovevamo chiuderla prima come fanno le grandi squadre, abbiamo aspettato troppo ma alla fine l’abbiamo vinta. La Juve si è fermata? Vincere il campionato resta difficile, ma ci proveremo, oggi abbiamo dato tutto facendo una bella prova»

