Napoli, la fiducia di Zielinski: «Manca poco per diventare grandi»

Una serata da dimenticare come la sua prestazione che non ha inciso sul match. Piotr Zielinski però non ne vuole sapere di buttare tutto all'aria, il suo Napoli merita ancora fiducia in vista dei prossimi mesi. «Nello spogliatoio ci siamo detti che ci manca poco per diventare del livello delle grandi», ha detto. «Con le big sappiamo giocare ma dobbiamo essere più concreti: in queste partite le situazioni le creiamo, ma poi ci manca cattiveria sotto la porta» ha detto il centrocampista azzurro ai microfoni di Sky Sport.

