Anche stasera protagonista dopo l’ingresso in campo, Fabián Ruiz ha regalato con il suo pari un’altra partita al Napoli. «Sono felicissimo per il gol e per i tre punti conquistati» ha detto lo spagnolo in mixed zone dopo il fischio finale contro i rossoblu.



«Il campo era impraticabile dopo la pioggia, ma siamo stati bravi a vincere questa partita. Non so cosa abbia detto il mister negli spogliatoi a fine primo tempo, io ero in campo che mi scaldavo, sicuramente avrà motivato la squadra», ha continuato il centrocampista azzurro, seconda volta al gol per lui dopo la rete contro l'Udinese. «Tutte le partite sono importanti, bisogna usare la testa, il cuore e la spinta dei nostri tifosi, oggi era il momento di combattere e usare il cuore e siamo riusciti a vincere. Ora si va in Nazionale, quando torneremo sapremo come riprendere al meglio il nostro cammino. Quella di stasera è stata una grandissima vittoria su un campo veramente difficile».







