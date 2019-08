Napoli, Lozano pronto alle visite: il Chucky star tra i tifosi a Roma

di Gennaro Arpaia

Il giorno del Chucky Lozano: il messicano è arrivato alle 9.20 di questa mattina a Villa Stuart, la clinica in cui svolgerà le visite mediche, ultimo lasciapassar eprima della firma sul contratto azzurro che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni. Poche parole ma tanti sorrisi per Lozano che è sembrato riposato dopo essere arrivato nella serata di ieri all'aeroporto di Ciampino con volo privato, ora incontrerà lo staff medico azzurro, accompagnato anche dal capo della comunicazione Nicola Lombardo.



Il calciatore, ormai ex Psv, diventerà del Napoli per una cifra intorno ai 40 milioni. Cifra che lo renderà di certo l'acquisto più caro dell'intera storia del Napoli. Ad attenderlo all'esterno di Villa Stuart anche 15-20 tifosi azzurri armati di sciarpe e sorrisi, vogliosi di vederlo in campo presto con la maglia azzurra. Dopo le visite di rito, il calciatore potrà lasciare Roma in direzione Napoli, per conoscere il gruppo azzurro e mettersi subito a disposizione di Carlo Ancelotti.

