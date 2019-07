Napoli, maglia speciale per Maggio «Mi sento ancora napoletano»

Non ha mai potuto salutare veramente la piazza napoletana, ma da Napoli Christian Maggio non se n’è mai andato. Un po’ perché ha scelto di proseguire la carriera a Benevento, un po’ anche perché i tifosi azzurri non l’hanno mai dimenticato. «Teniamo duro per questa stagione, sarà un anno importante. Sono felice di essere qui tra i napoletani, mi sento napoletano anche io», ha detto subito Maggio in campo contro gli azzurri nell’amichevole di Dimaro.



Il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto omaggiarlo con una maglia azzurra ed il numero di presenze napoletane. «Hai giocato 308 partite con noi, purtroppo non hai avuto l’ultimo giro di campo ma pensavamo che non te ne saresti mai andato», ha detto il patron. «Te lo dovevamo, hai sempre onorato la nostra maglia».

