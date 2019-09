Napoli, Manolas gioca in difesa: «Gol subiti? Si difende in undici»

Non è andato in campo ieri contro la Sampdoria, ma per la sfida al Liverpool Kostas Manolas si candida a un posto da titolare. «La vittoria di ieri è stata un segnale positivo, non subire gol è importante. Se vuoi restare in alto alla fine sono da vincere le partite come quella di ieri, sono quelle che contano per vincere qualcosa», ha detto il greco che ricandida il Napoli allo Scudetto.



«È presto dirlo. L’Inter aveva partite abbordabili, noi due trasferte complicate. Poi avete visto la Juve a Firenze? Abbiamo avuto il calendario più complicato, ma è presto per parlarne», ha detto a Sky. «Per lo scudetto ci siamo come ogni anno, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo perché la Juventus è ancora la più forte, ma noi abbiamo qualità e combatteremo ad ogni partita. I sette gol presi nelle prime due partite non dipende solo dai due difensori centrali, si difende sempre in undici per avere risultati. Abbiamo grandi difensori, cerchiamo tutti di fare il massimo per raggiungere gli obiettivi».

