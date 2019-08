Napoli, Maradona benedice Lozano: «Mi piace, mi aspetto molto da lui»

Il Chucky Lozano non ha ancora firmato il suo contratto con il Napoli, questione di ore però e nel frattempo sono arrivate per l'esterno messicano anche le parole di Diego Armando Maradona, uno che la realtà azzurra la conosce molto bene. «È un calciatore che mi piace e da lui mi aspetto tanto. Con Lozano il Napoli partirà in vantaggio rispetto alle altre», ha detto l'ex Pibe de oro nelle parole riportate da Marca.



Diego, che ha anche allenato in Messico nelle ultime due stagioni, conosce bene Lozano per averlo visto da vicino all'ultimo Mondiale in Russia, quando l'esterno fu giocatore rivelazione. I tifosi azzurri ora si aspettano che le parole dell'ex idolo argentino si trasformino in una certezza in campo.

