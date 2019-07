Napoli, il messaggio di Mertens: «Un'altra punta? Perché no»

di Gennaro Arpaia

«Quest’affetto mi fa sempre piacere, fare un record di gol in questa squadra è un obiettivo e sarebbe fantastico». Dries Mertens non si nasconde, non l’ha fatto in passato e non lo farà in futuro. Se un futuro ci sarà. «Non so cosa accadrà col rinnovo, mi sento ancora molto giovane e penso al prossimo anno, poi si vedrà».



Una stagione in cui il Napoli vorrà ancora inseguire una vittoria. «Guardiamo a noi stessi, dobbiamo dare il massimo», ha continuato a Sky Sport il belga. «Tanti calciatori sono andati via in questi anni, altri sono arrivati, abbiamo fatto un gran cammino. Ma guardate la Juventus: hanno preso De Ligt, Rabiot e Ramsey, sono forti. Anche le altre si rinforzano. Noi dobbiamo mettercela tutta». Anche sul mercato. «Non sono più un centravanti con Ancelotti, non sarebbe un male prendere un altro attaccante da affiancare a Milik. Manolas? È forte, lo sto vedendo in allenamento».



Insieme a lui, in avanti, ci sarà Lorenzo Insigne. «Qui sta bene, lo vedo tranquillo, non gli do alcun consiglio su come comportarsi, in campo è importantissimo per noi, lo sa anche la gente», ha continuato il belga. «Lukaku all’Inter? Sarebbe un affare per loro, è un calciatore fortissimo e giovane. Non so cosa possa fare Sarri alla Juventus, a me ha dato una visione diversa del calcio. Gli vorrò sempre bene, ma è strano vederlo in bianconero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA