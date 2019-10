Napoli, Mertens dice no alla Cina: trattativa a oltranza per il rinnovo

Continua ad essere al centro dell'attenzione il rinnovo di Dries Mertens e José Callejon, i due veterani azzurri in scadenza la prossima primavera e che la società azzurra vuole trattenere a condizioni ben precise. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, il belga del Napoli non avrebbe alcuna intenzione di accettare una proposta dalla Cina, come da più parti chiacchierato: lo voleva il Guangzhou del suo connazionale Dembélé, che ci ha provato nelle ultime settimane con una offerta importante, ma l'attaccante napoletano ha già detto no, rifiutando l'offerta.



La priorità di Dries, infatti, resta il Napoli ed ha per questo dato mandato al suo agente di trattare innanzitutto con il club azzurro per raggiungere l'intesa sul rinnovo. Deadline fissata al prossimo gennaio, tre mesi ancora per poter trovare il giusto accordo con lo staff di Aurelio De Laurentiis, che nel frattempo ha fatto sapere qualche ora fa di «...non essere disposto a fare alcun sacrificio» sia per il belga che per il compagno spagnolo.



Sulle tracce di Dries, però, non solo club dall'Oriente per un cambiamento radicale della sua carriera. Guardano al belga, infatti, anche dall'europa: al momento il club più interessato alle vicende di Mertens sarebbe il Borussia Dortmund. Interessi diffusi che Mertens comincerebbe a considerare solo direttamente a gennaio.

