Il Barça mette Malcolm in vendita: Napoli, Milan e Inter pronti all'asta

Un solo anno al Barcellona, ma il futuro potrebbe anche essere altrove. Malcolm è già in lista di sbarco, il 22enne brasiliano su cui i catalani avevano puntato forte una stagione fa ora potrebbe lasciare la Spagna se a Barcellona dovesse tornare il suo connazionale Neymar.



Come riportato da Sport, infatti, i blaugrana stanno provando a riportare Neymar in Liga dopo la cessione al Paris Saint Germain, in quel caso sarebbe proprio Malcolm l'indiziato principale per la cessione: ci sarebbero tre squadre italiane sulle sue tracce, oltre al Napoli anche Milan ed Inter che hanno chiesto informazioni al Barcellona.

