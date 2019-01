Milik felice per il gol e per l'assist «Ma posso fare ancora meglio»

Un gol ed un assist, un bottino importante per aiutare il Napoli a raggiungere i quarti di finale in Coppa Italia. «Questa è una grande occasione per noi, vogliamo arrivare fino alla fine», ha confessato Arek Milik ai microfoni di Rai Sport. «È stata una grande vittoria, abbiamo commesso qualche errore, ma abbiamo vinto e siamo felici del risultato portato a casa».



ancora una volta titolare, il polacco ha trovato l'undicesimo gol della sua stagione. «A Napoli non esistono titolari, abbiamo tanti calciatori forti, ma in questo mese ho giocato di più», ha detto Milik, che poi fa autocritica. «Sono felice per il gol e l'assist, ma questa non è stata una delle mie migliori partite. Non è facile rientrare dalla sosta e fare subito benissimo. Ma abbiamo vinto, abbiamo superato il turno e questa è la cosa più importante».

