Fabián travolgente con la Spagna, assist e vittoria per Milik e Zielinski

L'esordio era arrivato già nella scorsa partita contro le Faroe, ma contro la Svezia Fabián Ruiz si è tolto anche la soddisfazione della prima volta da titolare con la Spagna. Il centrocampista del Napoli è stato lanciato in campo per tutto il match contro gli svedesi al Bernabeu, prova di quanto il ct Luis Enrique creda in lui, ed ha chiuso da protagonista con anche l'assist del definitivo 3-0 di Oyarzabal nel finale di gara.



I sorrisi azzurri in giro per l'Europa, però, arrivano anche dalla nazionale polacca con Milik e Zielinski che si dividono un assist a testa per i compagni e soprattutto battono 4-0 Israele rafforzando il primo posto nel girone di qualificazione ai prossimi Europei 2020. Tutto il match in campo per il centrocampista, mentre Arek è subentrato nell'ultimo quarto d'ora di gioco confezionando il passaggio vincente del poker.



