Gli occhi del Napoli su Nacho: «Ancelotti ha chiamato il difensore»

Una vita in maglia blanca, ma la possibilità di cambiare ora. Nacho Fernandez può lasciare Madrid ed il Real, su di lui gli occhi interessati di diverse squadre in Europa tra cui il Napoli. A confermarlo è il quotidiano spagnolo Diario As che riporta l’’interesse del club azzurro per il tuttofare difensore spagnolo ormai da una vita nella capitale. A conoscerlo è proprio Carlo Ancelotti che, ovviamente, l’ha allenato nel biennio passato a Madrid e garantirebbe per lui anche in azzurro.



Già due stagioni fa fu la Roma a tentarlo per la prima volta, oggi potrebbe essere la pedina buona per il Napoli di Giuntoli così come per l’Inter. Secondo il quotidiano spagnolo, sono diversi i club di Premier e anche italiani attratti dal suo essere eclettico, pronto a rivestire un ruolo importante anche in Serie A. Con il contratto in scadenza nel 2021, il 29enne spagnolo potrebbe ritagliarsi una parte importante anche nel campionato italiano. Quest’anno ha giocato 29 partite tra Liga, Champions e Coppa del Re.

© RIPRODUZIONE RISERVATA