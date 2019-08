Napoli, le vacanze di Ospina: sul lungomare con l'amico Molina

Un pomeriggio diverso per David Ospina, il portiere del Napoli che è tornato a vestire l'azzurro questa estate dopo la prima stagione in prestito appena conclusa. Protagonista di mesi convulsi tra la Copa America con la Colombia finita male e le difficoltà in famiglia, Ospina è tornato a Napoli dopo il tour americano e lavorerà con il gruppo di Ancelotti a partire da domani in vista della Fiorentina.



Ieri, però, il portiere ha fatto da cicerone per il connazionale Mauricio Molina - ex calciatore della nazionale colombiana - direttamente al lungomare, dove è stato immortalato insieme al collega e con le rispettive compagne.

