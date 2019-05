Ospina si allena con il Nacional per la Copa e aspetta il Napoli

I contatti c'erano già stati qualche mese fa, ma solo via social, oggi il Napoli e l'Atletico Nacional condividono anche un tesserato. David Ospina, infatti, ha lasciato l'Italia la scorsa settimana per alcuni problemi familiari ma non ha smesso di pensare al campo: il portiere, che fino al prossimo giugno è ancora di proprietà del Napoli, si sta allenando già da qualche giorno con la squadra colombiana per non perdere terreno in vista della prossima Copa America, appuntamento importantissimo per la nazionale dei cafeteros.

David vuole esserci, proprio per questo passa le giornate insieme a René Higuita, simbolo del calcio colombiano ed attuale preparatore dei portieri al Nacional. Nel frattempo spera di risolvere i problemi familiari che si porta dietro e soprattutto saperne di più sul proprio futuro. Il portiere era arrivato a Napoli un anno fa in prestito annuale dall'Arsenal, il riscatto automatico dai Gunners non è ancora arrivato e quindi potrebbe dover tornare a Londra in estate per scoprire la nuova destinazione.Dal canto suo, Ancelotti non lo lascerebbe andare: l'allenatore azzurro ha capito quanto importante potrebbe essere David anche nella prossima stagione, per dare una mano con la sua esperienza alla squadra così come al titolare Alex Meret. Il colombiano è stato protagonista in questa lunga annata, si è calato perfettamente nel gruppo e nella realtà napoletana e resterebbe a Napoli con il sorriso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA