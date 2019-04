Ospina: «In Europa sfortunati, adesso uniti per il secondo posto»

«È stata una partita strana, avremmo potuto allargare il risultato ma non siamo stati fortunati. Abbiamo giocato contro una squadra forte e con ottimi calciatori, nel secondo tempo abbiamo sofferto la loro spinta e non siamo stati capaci di reagire ai gol». David Ospina mette la faccia nella sconfitta del Napoli contro l’Atalanta, un match che lascia scontenti i tifosi azzurri.



«La mia situazione qui è particolare. Tutti vorrebbero giocare sempre per essere sempre in ritmo ma tra portieri c’è grande armonia, siamo sempre pronti per quando Ancelotti ci chiama. Spero di poter sfruttare ogni occasione e risolvere la mia situazione contrattuale», ha continuato a Sky Sport il portiere colombiano. «Quando si inizia una stagione si cercano sempre obiettivi importanti. Questo Napoli vuole continuare a crescere, la Juve ha vinto il titolo presto e abbiamo avuto una grande chance in Europa League ma non ci è andata bene. Ora vogliamo finire secondi, siamo tranquilli perché abbiamo un grande allenatore e grandi giocatori. Restiamo uniti per raggiungere l’obiettivo».

