Napoli, pari a Belgrado: Senese gol ma è 1-1 per la squadra di Baronio

di Gennaro Arpaia

Altro esordio per la Primavera di Roberto Baronio. Gli azzurrini erano impegnati oggi a Belgrado per la prima giornata di Youth League contro i pari età della Stella Rossa. Una gara che si annunciava complicata e che si è chiusa praticamente già nel primo tempo. Tutto in cinque minuti: al gol di Alberto Senese, ha infatti risposto subito la squadra padrona di casa con la rete di Joveljic.



Parte bene il Napoli in trasferta, l'approccio degli azzurrini è ottimo e si vede subito al minuto numero 13: cross da angolo di Gaetano, Senese è più abile ad anticipare tutti e anche la difesa serba, siglando il gol del vantaggio napoletano. Non c'è neppure il tempo di festeggiare, però, perché i padroni di casa si rimettono subito in carreggiata al 17° con la punta Joveljic che approfitta della libertà concessagli per siglare il pari di testa.



Meglio i serbi nel finale di primo tempo, ma nella ripresa il Napoli torna a macinare gioco. Peccato che gli azzurrini non riescano a sfruttare una ghiotta occasione nell'ultimo quarto di gara con Gaetano non troppo freddo davanti al portiere avversario. Finisce 1-1 dopo quattro minuti di recupero concessi, un punto in trasferta che può dare buone indicazioni per il futuro ad una squadra che deve crescere e recuperare le energie per il campionato dopo due gare impegnative. Nell'altra gara del girone, il Liverpool ha superato 5-2 il Psg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA