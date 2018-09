Napoli, prima volta senza gol subiti Karnezis tiene la porta immacolata

di Gennaro Arpaia

Doppio sorriso per il Napoli di Carlo Ancelotti. Contro la Fiorentina non arriva solo la terza vittoria in quattro gare di questa Serie A, ma anche la prima prestazione dell’anno con la porta imbattuta. Con Karnezis tra i pali, promosso a titolare dopo la gara d’esordio a Roma contro la Fiorentina, gli azzurri non subiscono alcun gol, pur con qualche difficoltà di troppo contro Simeone e compagni.



Dalle parti del portiere greco, però, i pericoli non sono mai costanti. Karnezis risponde sempre presente quando chiamato in causa e si fa trovare dai compagni in uscita. Il bottino di reti subite fin qui resta quindi fermo a quota 6, ancora troppo alto per una squadra che vuole ambire alle primissime posizioni, ma di certo qualche buona indicazione in una serata che ha visto titolare per la prima volta anche Nikola Maksimovic in coppia con Kalidou Koulibaly.

