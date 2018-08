Napoli, Rog ricomincia a sorridere: di nuovo convocato dalla Croazia

La sua fu una delle esclusioni eccellenti dell'ultima primavera, perché dopo aver a lungo frequentato il gruppo della nazionale croata Marko Rog non fu inserito nella lista dei 23 che sarebbero andati in Russia a giocarsi il Mondiale. Un rimorso enorme per il giovane centrocampista del Napoli, che da casa ha assistito alla lunga cavalcata dei connazionali fermati solo dalla Francia e solo in finale, ad un passo dal sogno più grande.



Un mese più tardi, però, la Croazia riparte e lo fa di nuovo con Rog. Il centrocampista è stato infatti convocato nuovamente dal Ct croato Dalic per la gara amichevole contro il Portogallo e la sfida di League Nations contro la Spagna, entrambe in programma per settembre prossimo. Nel frattempo, con Ancelotti Rog non ha trovato la titolarità, ma nella prima uscita di campionato contro la Lazio è sucentrato giocando dieci minuti.





