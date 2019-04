Kieran Trippier, terzino classe 1990 del Tottenham e punto fermo della Nazionale inglese di Southgate. Potrebbe essere lui uno dei primi obiettivo di mercato azzurro in vista della prossima estate. Una sessione di trasferimenti importante per il club azzurro che opererà soprattutto sugli esterni: e se sono da valutare le uscite dei terzini come Hysaj e Mario Rui, allora da mettere in conto sono anche le pedine che serviranno a Carlo Ancelotti per rinforzare il reparto.



Quello di Trippier, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe essere proprio un profilo apprezzato dall'allenatore azzurro, nel miglior momento della carriera e con esperienza da mettere a frutto. Con un passato al Manchester City, si è fatto apprezzare con la maglia degli Spurs e la gestione Pochettino, quest'anno ha già messo insieme 33 presenze ed anche un gol in Premier League.



Terzino destro naturale, è stato utilizzato in alcuni casi anche da centrocampista di fascia, abbina doti atletiche ad una buona tecnica di base e la sua valutazione si aggira sui 40 milioni di euro. Per il Napoli sarebbe sfida a due con lo United: i Red Devils, infatti, seguono l'inglese da ormai oltre un anno e potrebbero affondare il colpo tra qualche mese.

