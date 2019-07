Napoli, Younes è già carico «Con Mertens feeling speciale»

«Mi piace moltissimo Napoli, è una città fantastica, ed anche i tifosi del Napoli sono grandiosi». Amin Younes risponde ai tifosi azzurri tramite i canali social del club azzurro. «Ricordo la mia prima partita ed il mio primo gol al San Paolo, è stato semplicemente fantastico. Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione. Non volevo nemmeno che la scorsa stagione finisse. Sono molto felice e non vedo l'ora di giocare al San Paolo».



Dopo le ottime prestazioni nel finale di annata, il tedesco si è guadagnato la riconferma. «Credo di poter giocare anche dal lato destro, così come al centro ed a sinistra. Sicuramente preferisco giocare a sinistra», ha continuato. «Sono felicissimo di lavorare con un allenatore come Ancelotti, è semplicemente incredibile. Imparo tantissimo ogni giorno. È fantastico lavorare con lui, è una bellissima persona. Sono affezionato a tutti qui. Siamo un bel gruppo, vinciamo insieme e perdiamo insieme. Ma se dovessi scegliere un compagno in particolare direi Mertens, perché parliamo entrambi il tedesco ed abbiamo un buon feeling».

