Ospina torna con la Colombia: «Ha visto il papà, ora è pronto»

La notizia del ritorno in patria aveva fatto preoccupare tutti, così come preoccupanti sembrano essere ancora le condizioni di papà Hernan. Ma David Ospina ora sembra essere pronto per tornare con la sua Colombia. «Lo ammiro molto, ha preso una decisione difficile quando ha lasciato la nazionale nel bel mezzo della Copa» ha detto Daniela, sorella di David, a Radio Caracol in queste ore. «Ha potuto incontrare nostro padre, ha parlato con lui, ora è pronto per tornare con i compagni».



La Colombia, in sua assenza, ha battuto 1-0 il Paraguay chiudendo da imbattuta il girone iniziale di Copa America ed ora attende la prossima rivale in una partita che vedrà di nuovo Ospina. Domani, infatti, il portiere che ha vestito la maglia del Napoli dovrebbe fare ritorno nel ritiro colombiano in Brasile. «Condividiamo il dolore di David e lo aspettiamo, siamo sicuri che molto presto tornerà con noi», aveva detto al termine del match contro il Paraguay il Ct colombiano Carlos Queiroz.

