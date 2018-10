Pirlo e Capello, applausi social: «Ancelotti, la partita perfetta»

Non solo Aurelio De Laurentiis o Jurgen Klopp. Napoli-Liverpool è l'ennesimo manifesto di Carlo Ancelotti, una gara non perfetta ma nella quale «il Napoli ha fatto tutto quel che doveva fare», come confessato dallo stesso allenatore azzurro. Ma battere i Reds ha di nuovo messo Ancelotti al centro di mille attenzioni e relativi complimenti, soprattutto da parte di chi lo conosce bene.



In presa diretta, impegnato nella telecronaca del match, a fare i complimenti a Re Carlo è stato l'ex allievo Massimo Ambrosini. Stesso pensiero anche per l'altro ex Andrea Pirlo. «La partita l'ha vinta lui stasera. Ha preparato tutto in maniera perfetta e non concedendo nulla al Liverpool», ha detto ai microfoni di Sky sport. «Complimenti a lui e ad un Napoli senza alcuna sbavatura».«Ancelotti ha fatto un capolavoro. tutti abbiamo detto che ha preparato la gara in maniera perfetta tenendo a bada il Liverpool». Fabio Capello non ha dubbi, il Napoli che batte i Reds deve dire grazie al suo nuovo allenatore. «Per fermare Klopp potevi prepararti solo così. Insigne sta facendo benissimo, è sempre pericolo e sa giocare in questa nuova posizione, l'ha dimostrato in occasione del gol».

