L'ultimo Natale a Napoli di Giak: «Al Chievo nell'operazione Inglese»

di Delia Paciello

Probabilmente sarà l’ultimo Natale a Napoli per Emanuele Giaccherini, almeno stando alle ultime parole del suo agente: «Di questi tempi l'anno scorso portai al club azzuro due squadre interessate a Emanuele: Juventus e Roma. Gli azzurri lo consideravano incedibile, ma adesso Giaccherini è il 27esimo cambio e si dovrà dunque trovare una soluzione che accontenti tutti. Anche il Napoli sarà concorde con me».



Il tira e molla sul futuro dell’esterno d’attacco meno utilizzato da mister Sarri potrebbe così giungere al punto: «Stiamo parlando di un grandissimo giocatore di rendimento e in panchina è un fenomeno, non c'è un allenatore che lo bocci. È un calciatore di sostanza, che corre e lotta per tutta la partita. Purtroppo gli azzurri lo vedono come esterno alto. Parlerò con Giuntoli, ancora c'è tempo». L’intoppo potrebbe essere uno solo al momento: «Il problema del mio assistito è che guadagna bene, ma si può risolvere tutto», spiega Furio Valcareggi. Ma pare che già sia stata tracciata una via: «Il Chievo perderà Inglese con destinazione Napoli e quindi l'accostamento con Giaccherini viene facile. Potrebbe rientrare nell'operazione: ci andremmo a parlare anche domattina».



A lavoro dunque anche durante le feste per chiarire la situazione del giocatore. La moglie e le sue bellissime bambine dai capelli oro sono ben ambientate in città, ma in campo lo spazio è davvero troppo poco. E così l’avventura napoletana di Giaccherini questa volta potrebbe essere giunta davvero al capolinea.

