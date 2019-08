Real, Zidane lancia James titolare: sostituito dopo un'ora, finisce 1-1

57 minuti in campo, nemmeno giocati male, ma di certo non indimenticabili. James Rodriguez torna in campo a oltre due mesi dall’ultima volta - con la Colombia in Copa America -, e a due anni dall’ultima volta con il Real Madrid. Zinedine Zidane che nemmeno sembrava volerlo in rosa ad inizio stagione ora lo ha schierato addirittura titolare, complici i guai fisici di troppi merengues.



Il colombiano è stato schierato sulla mediana insieme con Kroos e Casemiro, alle spalle del terzetto composto da Isco e Bale - altri due che sembravano già ceduti - con Benzema, in un 4-3-3 che non ne esalta a pieno le qualità. Il colombiano è stato il primo cambio di Zidane poco prima dell’ora di gioco in una gara difficile per il Real Madrid, sbloccata solo da Benzema al 82’ e ripresa dal Valladolid qualche minuto più tardi grazie al gol di Guardiola. Finisce 1-1, ma ora la palla passa al mercato: James, che sembrava in procinto di lasciare Madrid, sembra poter avere qualche chances in più. E il Napoli si allontana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA