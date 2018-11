Non un lunch match da ricordare per l’Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri cadono a Bergamo contro l’Atalanta arrendendosi al finale 4-1 degli orobici e devono lasciare il passo anche in classifica. I 3 punti persi all’Atleti Azzurri d’Italia, infatti, «condannano» l’Inter a perdere il secondo posto in compartecipazione con il Napoli, portato avanti nelle ultime settimane.



Gli azzurri di Carlo Ancelotti, quindi, sono di nuovi al secondo posto in solitaria dopo la importante quanto rocambolesca vittoria di Genova. Il Napoli resta all’inseguimento della capolista Juventus, che giocherà stasera contro il Milan e distante per ora tre punti, ma ora anche con un po’ di margine sui nerazzurri. Un’iniezione di fiducia importante alle porte della sosta di campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA